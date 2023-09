Grande weekend al PalaFanticini con i campionati regionali ’youth’

Grande appuntamento di boxe nel weekend al PalaFanticini dove si terranno i campionati regionali youth (17 e 18 anni) della Federazione pugilistica italiana. Sul ring i migliori atleti della regione delle varie categorie di peso, tutti per un solo obiettivo: il pass per i campionati italiani a novembre. Reggiana Boxe Olmedo primeggia in questa categoria: il già campione italiano Erlond Morina (86 kg), Dario Campanile (54 kg) e Giuseppe Carotenuto (60 kg) non dovranno indossare i guantoni per passare il turno non avendo sfidanti. Oltre a loro, toccherà a Emanuele D’Angelo (63 kg) cercare di diplomarsi campione regionale. Primo gong stasera alle 20. Domani e domenica inizio dei combattimenti alle 16. Biglietto posto unico in tribuna: 5 euro.