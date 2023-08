Granfondo Matildica, lo spettacolo dei 1.200

di Damiano Reverberi

La carica dei 1.200. Una cornice davvero spettacolare e con numeri sempre in crescita per l’edizione 2023 della Granfondo Matildica Merida, che ha portato a Reggio atleti da ogni parte del globo, con ben 19 nazioni rappresentate.

A portare a casa la vittoria nel percorso lungo (164,5 km per oltre 3mila metri di dislivello) sono stati Maria Elena Palmisano (Asd Garda Scott Matergia) e Luca Raggio del Team Piùsport Levante, che hanno avuto la meglio nella classifica assoluta; tra gli altri vincitori spicca il nome di Max Lelli, ex ciclista professionista: il 55enne di Manciano (Grosseto) ha primeggiato nella Mediofondo valida per le qualificazioni alle Uci Granfondo World Series nella categoria 55-59.

Non è stato l’unico personaggio noto a calcare le strade della nostra provincia nella Matildica: con lui, infatti, anche l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani e "il signore degli Anelli" Yuri Chechi, senza dimenticare il fratello d’arte Giorgio Cimurri, in sella 19 anni e 1 giorno dopo la scomparsa del grande Chiarino. Il tratto Cavandola-Canossa, denominata la salita del "Sorriso" e intitolata alla memoria di Michele Scarponi, ha visto primeggiare l’irlandese Marine Lenehan e il tedesco Simon Betz.

A dare il via alla gara agonistica, alle 7 in punto, è stata Raffaella Curioni, assessora allo sport del Comune di Reggio, mentre mezz’ora più tardi sono partiti i non agonisti. A differenza dei giorni scorsi, il caldo torrido ha dato una tregua e ha permesso ai partecipanti di poter pedalare con temperature accettabili ed un clima ideale per potere esprimere al meglio il proprio potenziale. Piazza della Vittoria, sede della partenza e dell’arrivo, si è subito animata fin dalle prime ore del mattino, col sole appena sorto, tra atleti, accompagnatori e anche semplici curiosi, desiderosi di passare sotto l’arco della Granfondo Matildica.

Al termine della gara i primi classificati (pari al 25% dei partenti di ciascuna categoria) si sono aggiudicati il pass per il prestigioso UCI Granfondo e Mediofondo World Championship, che si svolgerà il prossimo anno in Danimarca; le premiazioni hanno visto la presenza sul palco delle autorità locali, dal primo cittadino Luca Vecchi al capo della segreteria politica regionale Giammaria Manghi.