Matildica, che successo: una festa per 1.200 ciclisti

Reggio Emilia, 31 agosto 2025 – Sono stati 1200 i partecipanti alla Granfondo Matildica ’25: un risultato che supera i numeri dei precedenti anni e va controcorrente rispetto a un trend nazionale in calo. La seconda granfondo più longeva d’Italia, dopo la Nove Colli, ha accolto partecipanti da oltre 20 Paesi stranieri in un clima perfetto per la competizione. Corso Garibaldi era gremito alle 7,30 quanto l’assessora Stefania Bondavalli ha dato il via alla competizione, proprio davanti ai partecipanti e al sindaco Marco Massari che ha corso in maglia Matildica.

In un clima di grande emozione dei minuti pre partenza in tanti hanno confidato di volersi qualificare ai mondiali Uci Granfondo World Series 2025 e per quelli 2026, il 25% dei partenti di ogni categoria otterrà infatti questo importatissimo pass.

Nel suo intervento, Paolo Pè, presidente della Asd Cooperatori, società organizzatrice della Granfondo Matildica, ha tracciato un bilancio dell’imponente macchina organizzativa messa in campo per l’edizione 2025. Pè si è detto ampiamente soddisfatto del risultato raggiunto, con particolare riferimento all’elevato numero di partecipanti. Un apprezzamento confermato anche da diversi corridori, che al termine hanno voluto complimentarsi personalmente con lui per l’ottima riuscita della manifestazione.

Il presidente ha inoltre sottolineato con orgoglio come l’evento si sia svolto senza cadute gravi, un risultato che rappresenta un vero successo e che conferma l’attenzione e l’efficacia del lavoro svolto sul fronte della sicurezza, a cui è andato il plauso di tutti.

Ed ecco i vincitori assoluti. Per la Mediofondo Alberto Brini, Lorenzo Visani, Flavio Serafini per gli uomini; Michela Gorini, Elena Vernia ed Eleonora Calvi Di Coenzo per le donne; per la Granfondo, Alberto Nardin, Mikel Demiri e Simone Impellizzeri per gli uomini ed Elisa Leardini, Virginia Becchetti e Patrizia Romanello per le donne.