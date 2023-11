Grant ci prova, Atkins flop

Briante WEBER (24 minuti, 710 da 2, 00 da 3, 12 t.l., 2 rimbalzi, 5 perse, 2 rec, 3 assist, 15 punti). Le tre palle perse nel primo quarto macchiano la prova e favoriscono la partenza di Trento. Cresce col passare dei minuti ed è l’ultimo ad alzare bandiera bianca, ma da lui è giusto pretendere molto di più. Voto 5,5.

Kevin HERVEY (36 minuti, 59 da 2, 410 da 3, 45 t.l., 6 rimbalzi, 2 perse, 2 rec, 26 punti) Il voto è la media tra l’attacco (7) e la difesa (4). Sempre in ritardo sulle rotazioni difensive, con Grazulis che non gli perdona nulla. Emblematico l’ultimo fallo su Forray: Reggio gioca per limitare la differenza canestri, ma lui non se ne rende conto. Al momento è più bello da vedere che efficace. Voto 5,5.

Langston GALLOWAY (32 minuti, 24 da 2, 02 da 3, 35 t.l., 1 rimbalzo, 1 persa, 1 rec, 7 punti) Quando nel secondo tempo va in lunetta e sbaglia entrambi i tiri liberi è già chiaro che la Unahotels, questa partita, non riuscirà a vincerla. Gira a vuoto, ma pure i compagni non fanno molto per metterlo in condizione di colpire. Voto 5.

Darion ATKINS (24 minuti, 37 da 2, 00 t.l., 2 rimbalzi, 1 stoppata, 1 persa, 1 recuperata, 6 punti). Si mangia un canestro da 5 centimetri e chiunque gli passi a tiro riesce a strappargli un rimbalzo in testa. Gli interrogativi sul suo conto (e sul suo futuro) crescono di pari passo con le lacune evidenziate dalla squadra. È un ‘lusso’ che Reggio potrà permettersi a lungo? Voto 4,5.

Michele VITALI (30 minuti, 22 da 2, 11 da 3, 4 rimbalzi, 2 recuperi, 7 punti) Un paio di giri a vuoto in difesa, ma anche qualche giocata intelligente che purtroppo non viene imitata dai compagni. Voto 5,5.

Mouhamed FAYE (7 minuti, 01 da 2, 04 tl, 1 rimbalzo, 0 punti). Appena 7 minuti. Inizia male e fa 04 ai liberi. Priftis lo inchioda alla panchina. N.G.

Jamar SMITH (16 minuti, 35 da 2, 34 da 3, 33 tl, 3 perse, 2 rec, 1 assist, 18 punti). Più punti che minuti anche a causa di un virus, ma è comunque uno dei pochi a cercare di tenere in vita la Unahotels. Voto 6,5

Sasha GRANT (18 minuti, 24 da 2, 12 da 3, 22 tl, 3 rimbalzi, 1 rec, 1 assist, 9 punti). Non sorprende che sia il migliore in campo, è praticamente l’unico che prova a pareggiare l’intensità fisica degli avversari. Aggiunge anche 9 punti. Voto 6,5.

Matteo CHILLO (11 minuti, 01 da 2, 01 da 3, t.l., 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 0 punti) L’impegno non manca e non è certamente facile trovare continuità quando vieni utilizzato a singhiozzo, ma dopo sei partite non ha ancora trovato un guizzo. Voto 5

Alessandro CIPOLLA (2 minuti) N.G.

Francesco Pioppi