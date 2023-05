Grassi sprona i Diavoli Il patron vuole lo scudetto

di Marco Ballabeni

Valorugby Emilia-Petrarca Padova, primo atto della semifinale Top10, è fissata per domenica alle 16 al Mirabello, con diretta Rai Sport ed Eleven Sports. I biglietti sono già in vendita su CiaoTickets a 16,5 euro (compreso costo prevendita); 6 euro per gli under 18, ingresso libero fino a 6 anni compiuti.

Il presidente del club Enrico Grassi ha fatto un discorso ai ragazzi, sottolineando i termini futuro e crescita, due delle parole che stanno più a cuore al patron Valorugby. Gli allenamenti dei Diavoli proseguono con due appuntamenti quotidiani, agli ordini dello staff tecnico e sotto la pioggia della Canalina; Manghi spera di riuscire a recuperare quasi tutti e in campo a prepararsi per domenica si sono visti anche atleti che apparivano in dubbio come Tuivaiti, Du Preez, Violi e Newton.

Ventiquattro ore prima della partita del Mirabello, sabato pomeriggio, si gioca l’altra semifinale: Colorno-Rovigo, sempre alle 16 e sempre in diretta Rai Sport. Il club della bassa parmigiana si trova in qualche difficoltà logistica poiché lo stadio “Maini” ha una capienza di 1000 posti e da Rovigo ’minacciano’ di arrivare cinque pullman pieni di tifosi, oltre a tanti supporter su macchine private sia da Rovigo sia da Parma; il rischio di dover tener fuori dall’impianto un cospicuo numero di appassionati appare dunque alto.

Questi attesi play-off hanno avuto un prologo nello scorso weekend con lo spareggio salvezza: a Piacenza, campo neutro e gara secca, Mogliano ha battuto il neopromosso Cus Torino 23-13 condannandolo a un immediato ritorno nella categoria di sotto. Al posto dei piemontesi, capaci di farsi apprezzare dai tifosi di tutte le squadre, arriverà la vincente delle finali di Serie A, che a fine maggio vedranno in campo Lazio, Rangers Vicenza, Parabiago (club della provincia milanese, schiera anche il reggiano Messori) e una tra Capitolina Roma e Cavalieri Prato.

Non sarà invece rimpiazzato il Calvisano, che ha rinunciato a iscriversi al massimo campionato; lo ha stabilito il consiglio federale di sabato scorso.

Nella prossima stagione si giocherà così un Top 9, in attesa di passare nel 202425 a una struttura “definitiva” di otto squadre. L’intento della Federazione è rendere ancor più elitario il torneo per innalzare ulteriormente sia il livello del gioco sia la forza strutturale delle società partecipanti. Questo Top 9 inizierà il 7 ottobre, nel bel mezzo della Coppa del Mondo francese. Sembra invece destinata a sparire dal calendario la Coppa Italia, che dovrebbe di fatto essere sostituita da un campionato delle formazioni cadette, forse con limite U23, ai gloriosi tempi passati conosciuto come “campionato riserve”.