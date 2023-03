Green Project e Team Beltrami protagoniste alla Coppi e Bartali

Squadre reggiane all’inseguimento della leggenda di Coppi e Bartali: sono la Green Project Bardiani Csf Faizanè e il Team Beltrami Tsa Tre Colli.

Le formazioni sono in gara da oggi per la consolidata manifestazione dedicata ai due campionissimi organizzata dal Gs. Emilia. La compagine di Roberto Reverberi sabato scorso alla Milano-Sanremo è stata protagonista di una lunga fuga a gruppo ristretto con Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato, domenica 4° posto per Filippo Fiorelli alla "Per sempre Alfredo". La Bardiani stavolta schiera Luca Covili, Omar El Gouzi, Davide Gaburro, Henok Mulubrhan.

Il gruppo del Team Beltrami guidato da Stefano Chiari lancia Andrea Biancalani, Matteo Freddi, Thomas Pesenti, Lucio Pierantozzi, Andrea Piras, Alex Raimondi, Michael Vanni. "Arriviamo motivati, forti anche del fatto che lo scorso anno sono state esperienze per noi indimenticabili e siamo riusciti a far parlare di noi. Ce la metteremo tutta", afferma Stefano Chiari, che domenica scorsa ha visto Pesenti 12° al "Per sempre Alfredo", corsa dedicata al c.t. Martini.

Per gli appassionati reggiani le tappe da cerchiare nel calendario sono le ultime due, vicine perché disegnate nel Modenese, con tanto di cronometro conclusiva.

Queste le frazioni: 21 marzo, Riccione-Riccione (161 km.); 223, Riccione-Longiano (172 km.); 233, Forlì-Forlì (139 km.); 243, Fiorano-Fiorano (168 km.); 253, cronometro Carpi-Carpi (18 km.). Nell’albo d’oro anche Cunego, Evans, Scarponi.

m.t.