Grissin Bon cerca punti salvezza in Sardegna

Trasferta sarda per il TT Reggio Emilia Grissin Bon (2), fanalino di coda del campionato di Serie A1 maschile, che inizia alle 18 a Cagliari il proprio girone di ritorno, ospite di una diretta rivale per la salvezza come la Marcozzi (4). Dopo aver riposato alla prima giornata, la formazione cittadina ha bisogno di punti per cambiare rotta e, in uno scontro diretto, non può fallire: a scendere in campo saranno, come di consueto, Baciocchi, Punto e Spelbus, mentre dall’altra parte del campo gli isolani hanno l’imbarazzo della scelta con Amato, Campos, Ivonin, Mendes e Pande. In Serie B1, invece, il TT Reggio Ferval (12) si mantiene al secondo posto della graduatoria grazie al 5-1 interno sul fanalino di coda Acsi Pisa (2): decisive le doppiette di Liu (3-0 su Galli e 3-1 su Zuanigh) e di Ferrini (3-2 su Orlandi e 3-1 su Taccini), mentre il quinto punto porta la firma di Sanzio, che chiude i giochi col 3-0 sul già citato Orlandi.