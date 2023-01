Guarriello da urlo: si regala un doppio record

Alla prima gara vera della stagione Giulia Guarriello, la velocista e ostacolista dell’Atletica Guastalla Reggiolo, spara un tempo di grande rilievo: a Modena corre i 60 ad ostacoli in 8’’19 che è primato regionale di categoria promesse (under 23), oltre che la seconda prestazione italiana di tutti i tempi in categoria. Nella classifica delle assolute è nona di sempre. Non contenta, stabilisce anche il suo personale sui 60 piani, dove arriva terza in 7’’55.

Di fatto Giulia (nella foto Fidal), allenata da Emanuela Panini e seguita nella velocità anche da Loredana Riccardi, lima 7100 sui piani e ben 13 sugli ostacoli. Nella stessa gara degli ostacoli, Sandra Milena Ferrari è terza in 8’’57, poi è terza anche nel salto in lungo con m 5,56 a un centimetro dalla vincitrice. Sesta e seconda allieva (primo anno) è Carolina Campani dell’Atletica Castelnovo Monti con il personale di 5,38. Negli ostacoli juniores, seconda Sofia Negri con 9’’32. Alessandro Bellelli (Self), conferma di essere tornato su buoni livelli nel salto in alto: vince con 2,09 che è personale indoor e la sua terza misura di sempre. Sempre a Modena Michael Kyereme è secondo sui 60 in 6’’77 (164 atleti al via), Alexandru Zlatan vince la finale-due in 6’’86. E ancora bel secondo posto di Matteo Giovannini nel lungo con m 7,08. Ad Ancona Davide Sergio Pinelli, junior dell’Atletica Reggio, stabilisce il personale indoor sui 200 in 22’’21.

Nei 1500 la reggiana Stefania Dall’Asta, tesserata in Toscana, è terza in 4’48’’43, mentre l’allieva dell’Atletica Reggio Viola Cilloni è 14ª in 5’06’’17. Thomas Algeri è quarto nei 60 ostacoli Juniores in 8’’47, Michael Iovine è terzo nel peso cadetti con m 11,60.

Ad Ancona si è pure gareggiato a nelle prove multiple, con Lucia Cantergiani seconda nel pentathlon con 3375 punti.

Eccellente il 9’’08 sui 60 ad ostacoli, qualche problema nel salto in alto che invece nel pentathlon paga molti punti.

Tra gli allievi quinto posto per Luca Benelli (Atl. Reggio) con 2624 punti e sesto per Sofia Galeotti (Self) con 2495 punti.

Strada. Alla Terni Half Marathon, 3° posto per la neo atleta della Corradini Rubiera, Laura Biagetti, con il tempo di 1h.20.11.

Alla 45ª edizione della Classica della Madonnina di Modena, primo reggiano Federico Rondoni, quarto in 31’07’’ sesto Nicolò Cornali; tra le donne, terza Francesca Cocchi. Tra i master, secondo Davide Scarabelli, terza Sonia Donnini. Secondo posto di Isabella Morlini nel Winter Trail Golf del Ducato di km 15,3, disputato a Sala Baganza.

Claudio Lavaggi