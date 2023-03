Guarriello si frattura la clavicola "Ho dolore, ma mi alleno lo stesso"

di Claudio Lavaggi

Due infortuni quasi identici, per due delle più forti atlete nella storia della disciplina reggiana, anche se nati da circostanze del tutto differenti. Prima la mezzofondista della Self Barbara Bressi viene spinta verso l’alto alla partenza di una corsa podistica a Misano, poi è la volta di Giulia Guarriello dell’Atletica Guastalla Reggiolo. Per entrambe la frattura della clavicola, anche se i tempi di recupero non sembrano lunghissimi.

Una notizia buona è invece quella del rientro all’attività di Zaynab Dosso, convocata per il prossimo raduno delle staffette 4x100.

Ma torniamo alla Guarriello che racconta quanto le è successo. "In pratica avevo appena archiviato una stagione indoor che mi ha dato belle soddisfazioni, quando abbiamo iniziato gli allenamenti all’aperto, con diversi obiettivi agonistici, comunque dal mese di giugno in avanti".

E dunque?

"Proprio due giorni prima del mio compleanno dovevo ricominciare la preparazione in vista della stagione estiva e durante l’allenamento ho incocciato sul primo ostacolo con la prima gamba e sono caduta rovinosamente a terra".

Ma la frattura della clavicola, non è infortunio da ciclisti?

"Sono caduta diagonalmente sulla spalla sinistra ed ho riportato una frattura scomposta. Adesso sto portando un tutore esterno rimovibile, che peraltro non posso mai togliere, ma per fortuna non si prevede un intervento chirurgico".

Essendo passato qualche giorno, ha già qualche riscontro? "La prima visita di controllo che ho fatto è andata bene, pare che l’osso si stia riallineando nel modo corretto. Ora aspetto che si plachi del tutto il dolore, perché non vedo l’ora di tornare in pista".

Può ipotizzare una data?

"Oggi no, c’è ancora dolore, di sicuro non posso fare salti e quindi mi limiterò al potenziamento degli arti inferiori, ma senza correre. Si, ho letto dell’infortunio a Barbara Bressi, se ci fossimo messe d’accordo – scherza Giulia – non veniva così bene, o così male".

E i cerchietti sul calendario? "Penso e spero di lasciarli così come sono. Fortunatamente la stagione agonistica è spostata molto in avanti: il 17 giugno ci sono gli italiani under 23, il 13 luglio gli europei di categoria e il 28 luglio gli italiani assoluti. Peccato perché tra un mese dovrò ripartire con la preparazione, ma voglio tornare più forte di prima".

E veniamo a Zaynab Dosso: la Fidal ha diramato le convocazione per il raduno che si svolgerà a Roma da lunedì, presenti tutte le velociste, compreso l’atleta delle Fiamme Azzurre che a questo punto ha assorbito del tutto l’infortunio muscolare patito il 4 febbraio in Polonia. Ovviamente, tra le ostacoliste, non ci sarà la Guarriello.

Master. Primo titolo per Lamberto Boranga nella categoria over 80: nel salto in lungo realizza m 3,58… ma era il più giovane dei quattro in gara. Anche la reggiana Francesca Vacondio potrà fregiarsi del titolo di campionessa italiana di pentathlon SF40, perché gli assenti… hanno sempre torto.