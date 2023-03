Guastalla invasa da onda di baby atleti

Ha preso il via il quinto circuito di nuoto "Primavera", con la prima tappa organizzata al Centro sportivo Le Piscine di via Sacco e Vanzetti a Guastalla, con le gare aperte a tutti i ragazzi nati tra il 2008 e il 2016, nel campo maschile e in quello femminile. Una folta schiera di giovanissimi ha aderito all’iniziativa, riempiendo la struttura sportiva guastallese. Un pubblico di centinaia di persone – soprattutto familiari e amici dei concorrenti – ha affollato l’impianto durante le gare di 25 metri dorso e 25 metri stile libero, nelle varie categorie in base all’età. La manifestazione è stata organizzata dalle varie società sportive (Onde Chiare, Champions, Dinamic Nuoto di Reggio, oltre al Centro Le Piscine di Guastalla) con il patrocinio dell’Aics provinciale. Impegnati 225 ragazzi e ragazze nelle varie competizioni. E alla fine tutti i partecipanti sono stati premiati.