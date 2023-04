Guastalla ringrazia l’avversaria che l’ha eliminata

Quando la vittoria non è tutto. L’eliminazione in gara-3 del primo turno dei playoff di Promozione, dopo aver vinto a sorpresa il primo match sul parquet avversario, non si è trasformata in isterismo o in crisi da mancata prestazione per la Pallacanestro Guastalla, che ha salutato il Piacenza Basket Club appendendo un cartellone nello spogliatoio: "Grazie per l’ospitalità e la sportività (non sempre così scontata). Complimenti per la vittoria, ovviamente da ora faremo il tifo per voi per la vittoria finale". Un riconoscimento che gli avversari hanno apprezzato e postato sui social, con la notizia che ha immediatamente fatto il giro del web: "I complimenti di Piacenza dopo aver perso gara-1 in casa contro l’ottava della classe sono per noi una "seconda vittoria", che non ci farà passare il turno ma che ci ha fatto indubbiamente piacere" commenta Enrico Santini, tecnico guastallese.

VIA AI QUARTI. Nel frattempo stasera scattano i quarti, dove nessun accoppiamento prevede un derby reggiano. Alle 21,15 apre il programma la sfida della Primo Maggio, col Basket Jolly di coach Baroni che riceve il Cus Parma: entrambe le contendenti hanno avuto bisogno della "bella" per passare gli ottavi, i cittadini contro la Heron, mentre i ducali con Campagnola, eliminata solo all’overtime. Alle 21,30, invece, trasferta a Fidenza per l’LG Competition Castelnovo Monti, che fa visita ai Fulgorati, giustizieri nel turno precedente delle Aquile Gualtieri. Domani le altre due sfide: Reggiolo parte favorita nella sfida che inizierà alle 21,15 sul parquet di casa contro la Castellana; tutto in salita, alla stessa ora, il match esterno di Luzzara, che farà visita alla già citata Piacenza.