Gubbio-Cesena: la sfida tra deluse Carrarese a Fermo

In attesa del big match tra Reggiana e Virtus Entella, il Cesena prova a tornare in corsa per la promozione: i bianco-neri romagnoli, alle 14,30, sono ospiti del Gubbio in uno degli anticipi della 31esima giornata. Le altre sfide del primo pomeriggio sono Fiorenzuola-Recanatese, Aquila Montevarchi-Torres ed Olbia-Imolese. Alle 17,30, invece, l’Ancona gioca in casa col San Donato Tavarnelle, difendendo il quarto posto dall’attacco di una Carrarese di scena a Fermo. Nelle altre sfide il Siena riceve la Vis Pesaro, mentre ad Alessandria arriva la Lucchese; chiude il quadro Rimini-Pontedera.

Classifica: Reggiana 68, Virtus Entella 62, Cesena 59, Ancona 50, Carrarese 49, Gubbio e Pontedera 45, Siena 43, Lucchese e Rimini 41, Fiorenzuola 38, Fermana 37, Torres e Recanatese 33, Olbia e San Donato Tavarnelle 31, Vis Pesaro 30, Alessandria 29, Imolese 22, Aquila Montevarchi 21.