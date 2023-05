Guglielmotti d’assalto Luciani: serata storta

VOLTOLINI 5,5. Passaggio decisamente "non da amico" verso Nardi in occasione del primo gol. Pittarello ringrazia e fa 1-0. Nulla può negli altri due gol.

LUCIANI 5. Malissimo nel secondo gol: controlla in modo pessimo, mette male il corpo, i lombardi gliela soffiano e Zennaro raddoppia. Poco dopo fa un retropassaggio "killer" a Voltolini che se la cava spazzandola come meglio poteva. Serata storta.

CREMONESI 6. Nei gol non ha responsabilità, nel gioco aereo lotta con Guerra. Un tiro molto alto in proiezione offensiva. ‘Cremo’ era uno di quelli che ha giocato meno, e ha trovato spazio per un tempo. Sostituito per problemi muscolari (dal 1’st Hristov 6: sbaglia poco dietro, si muove bene al centro. Colpisce male di testa su corner di Cigarini a 3’ dal 90’, peccato).

LAEZZA 6. Nel primo gol è un po’ sorpreso dalla corsa di Pittarello che poi segnerà, ma l’errore di Voltolini ha sorpreso un po’ tutti. Per il resto è propositivo e non va particolarmente in affanno. Sfortunato ad inizio ripresa: colpo alla testa (taglio aperto) e sostituzione con passaggio al pronto soccorso del Santa Maria Nuova (dal 7’st Varela 5,5: parte vivace, con iniziative dalla sinistra e anche un buon tiro. Quando va a destra sparisce).

GUGLIELMOTTI 7,5. Era già il migliore in campo e l’eurogol lo ha confermato. Una botta impressionante da almeno 25 metri. Prima e dopo tanta, ma tanta, corsa. Inesauribile.

MURONI 5,5. Si vede poco. Prova con baricentro basso e conduzione a smistare palloni, ma si spegne subito lì nel mezzo (dal 36’st Montalto S.V.).

ROSSI 5,5. Prova la scivolata disperata nel primo gol. Non è il solito lucido padrone del centrocampo. Non ci sono errori clamorosi, ma qualche passaggio impreciso non è da lui. NARDI 5,5. Si fa anticipare troppo facilmente nel primo gol, anche se il passaggio di Voltolini è decisamente sbagliato. Prova a salire, e ci riesce nella seconda parte del primo tempo. Poi cala e viene sostituito (dal 29’st Cigarini 6: uno spezzone sul campo "maledetto" per lui. Gioca palloni soprattutto sugli esterni).

FIAMOZZI 6. Un po’ "monogiocata". Posizionato a sinistra, rientra sempre sul destro e Bergonzi lo capisce subito. Pero il numero 15 ci prova, partecipa e qualche cross lo mette. Prezioso in copertura con calma olimpica in certi disimpegni in mezzo 3 o 4 uomini.

PELLEGRINI 6,5. Per lui è stata gara vera dal primo all’ultimo. Con un tiro si prende il primo corner dell’incontro. Poi è lucido in un assist per Rosafio (mancino parato). Tanto movimento, e nella ripresa un sinistro potente da fuori esce di poco (dal 29’st Capone 5,5: parte da sinistra per entrare dentro al campo. Un tiro molto alto e poco di più).

ROSAFIO 5,5. Meglio di altre volte, ma è troppo discontinuo. Bello un tiro cross su punizione molto defilata da destra, ma Pizzignacco la smanaccia in corner. Nel primo tempo tira centrale da dentro l’area piccola, anche se aveva poco angolo di tiro.

