Guglielmotti è già a sabato "Non firmo per il pareggio"

Aimo Diana ha lasciato la panchina nella ripresa perché non al meglio (in settimana ha avuto la febbre) e allora ai microfoni si è presentato il vice Alessio Baresi: "Speriamo che il mister recuperi presto, ne abbiamo bisogno". Poi l’analisi della vittoria: "Il campo era davvero complicato e per noi non era semplice proporre calcio, ma siamo stati bravi ed è una vittoria meritata". Determinanti le palle inattive, curate proprio da Baresi: "Non sono un maestro, però mi piace studiarle. Nel girone di ritorno le stiamo sfruttando bene, tornano utili per sbloccare le gare".

In attacco occasione dal 1’ per Capone: "Visto il terreno pesante abbiamo optato per lui, che ha forza e si sa staccare tra le linee. In settimana ha lavorato bene, e Lanini sta dando tanto, sono rotazioni. Eric sa bene che è considerato un titolare, facile che alla prossima torni al suo posto. Da mesi ha la testa giusta". Una squadra sempre più coesa, con gli esperti come Rozzio e Rossi che in alcuni frangenti hanno placato gli animi di, ad esempio, Guiebre, un po’ nervoso per i falli subìti: "Sono ragazzi che hanno a cuore questa squadra, questa società. Guiebre era un po’ nervoso perché facevano fatica a tenerlo e quindi lo provocavano". Nel finale dentro anche Luciani per Laezza: "Quest’ultimo è diffidato, e aveva qualche crampo, e poi in ottica futura è importante avere un Luciani pronto, doveva tornare ad assaggiare il campo".

Jacopo Pellegrini commenta così il ritorno in squadra di Montalto (che è rimasto in panchina): "Adriano è il più esperto tra le punte, ci è mancato, e con lui non possiamo che migliorare". Poi l’analisi dell’incontro: "Ci aspettavamo un terreno di gioco simile, anche in settimana ci siamo allenati su una superficie così (Cavazzoli, ndr). Abbiamo messo la giusta fisicità". ‘Pelle’ ha sfiorato l’eurogol con un tiro al volo: "Peccato, speriamo la prossima volta". Sempre titolare nel 2023: "Stanco? Ma no, ho 20 anni…sto bene". Difficile non pensare alla sfida di sabato con l’Entella: "Andemo in campo per vincere, come sempre. Comunque sono tutte difficili, anche a Pesaro non era facile". Si chiude ipotizzando il futuro: "In B a Reggio? Firmerei al volo". Tornato dalla squalifica, Davide Guglielmotti si è ripreso la corsia di destra: "Siamo stati bravi sulle palle da fermo. Era difficile giocare, abbiamo preso le misure. Una volta capiti bene i rimbalzi, tutto è andato in discesa". Un campo che a volte richiedeva la palla alta: "Sì, forse potevamo alzarla in alcuni momenti, ma con gente come Kabashi, Rossi e Nardi a centrocampo è un peccato non far toccare loro la palla…". Sul match con l’Entella: "Ci saranno grandi motivazioni da parte di entrambe. Sei firmo per il pari? Mai…".

Giuseppe Marotta