Guglielmotti sontuoso, Cigarini di un altro pianeta e Pellegrini implacabile

VENTURI 6,5. Attento sul tiro da fuori area di Piccinini nel primo tempo. Dà sempre un appoggio ai difensori.

LUCIANI 6,5. La solita sentinella difensiva che però contribuisce anche alla manovra.

HRISTOV 6,5. Questo ragazzone bulgaro non sta facendo rimpiangere capitan Rozzio. Mica poco. Bravo.

LAEZZA 7. È in formissima e merita tutti gli elogi del momento perché è l’ennesimo ‘uomo vero’ di gruppo straordinario. Si muove da leader.

GUGLIELMOTTI 8. ‘El Tractor’ prima svernicia Morello e sforna l’assist per Pellegrini poi fa il bis per la rete di Lanini, facendo a fette Oddi. Gli annullano un gol alla ‘Del Piero’ per fuorigioco. È tornato più forte di prima. Travolgente (dal 42’ s.t. Fiamozzi s.v.).

KABASHI 6,5. Sta bene, si diverte e si vede. Ci prova dalla distanza e amministra bene la palla (dal 22’ s.t. Vallocchia 6: corre e dà una mano in mezzo).

CIGARINI 7,5. Vede e gioca un altro calcio rispetto a questa categoria. Grazie a lui la palla viaggia con un "tempo" in meno e si creano vantaggi in ogni zona del campo. Apre le azioni dei due gol con colpi alla Pirlo: è per quelli così che si paga il biglietto. Predica (dal 17’ s.t. Muroni 6: ordinato ed efficace dalla panchina).

NARDI 6,5. Fa il tergicristallo in mezzo al campo e segue i tagli degli avversari con applicazione. Compreso quello di Sereni che al 19’ della ripresa poteva fare male. Prezioso (dal 23’ st Muroni 6: entra sempre col piglio giusto).

GUIEBRE 6. Per 70’ limita il suo raggio d’azione e resta basso, poi cresce. Ci mette grinta e non perde un contrasto.

LANINI 7. Capisci che è cambiato (in meglio) quando risponde alla panchina col San Donato tornando a centrocampo a dare una mano. Se l’atteggiamento è questo, il gol è solo una logica conseguenza per uno col suo talento. Lo fa bello, in anticipo sul primo palo e nel ‘sette’. È l’ottavo in stagione, il terzo nelle quattro partite che ha giocato a gennaio (dal 22’ s.t. Varela Djamanca 6: mette il suo fisicaccio al servizio della squadra).

PELLEGRINI 7. L’ottava perla è un colpo di testa solo all’apparenza banale. Torsione e istinto di chi sente la porta per davvero, una roba che non s’impara. Finalmente un talento reggiano che sboccia sotto i nostri occhi e che va a festeggiare sotto la Sud. Patrimonio da ‘blindare’ (dal 16’ s.t. Capone 6: un paio di buone idee, non sempre realizzate al meglio).

Francesco Pioppi