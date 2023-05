Gugliemotti e Pellegrini: "Difficile alzare il trofeo"

di Giuseppe Marotta

Simpatico siparietto di Jacopo Pellegrini e Davide Guglielmotti che fuori dalla sala stampa fanno pari o dispari per decidere chi dovesse andare per primo ai microfoni. La "conta" elegge l’attaccante per primo. "Non siamo partiti bene, abbiamo sofferto una squadra molto organizzata". Così il numero 11, che poi racconta la seconda metà di gara. "Ci siamo messi a posto, avremmo meritato il 2-2 perché li abbiamo schiacciati nella loro metà campo. Peccato per il gol del 3-1". Sabato a Reggio arriva il Catanzaro: "Sarà una bella sfida, vogliamo metterci alla prova con una squadra che come noi ha fatto un gran campionato". Difficile alzare la Supercoppa: "Se non sbaglio servirà vincere molto largamente, vediamo cosa succederà".

Poi è il turno di Davide Guglielmotti, autore di un gol da cineteca. "Vero, e fa piacere segnare. Se, però, coincidesse con una vittoria sarebbe meglio…". Sull’approccio: "Lo abbiamo sbagliato, abbiamo iniziato con un piglio superficiale, mancava un po’ di concentrazione, ma alibi non ne voglio trovare". Meglio nella ripresa: "Loro alla fine hanno fatto tre tiri e tre gol, noi un ottimo secondo tempo. Peccato". La sfida col Catanzaro sarà affascinante: "Non sarà un test per la B, perché ci saranno cambiamenti. Mi dispiace affrontarla sapendo che dovremo fare una goleada per avere la coppa, ci tenevamo, ma faremo il massimo".

"Siamo partiti male, ma sinceramente me lo aspettavo dopo tre settimane un po’ così. Era difficile carburare da subito…". Questa l’analisi di Aimo Diana dopo la sconfitta. "Peccato perché nella ripresa abbiamo fatto bene, ci è mancato solo segnare più di un gol, cosa che loro avevano fatto. Dispiace perché avevamo la speranza di pareggiare, anche perché in quel modo l’ultima col Catanzaro avrebbe assunto un valore differente. Il loro terzo gol proprio non ci stava...". Ovviamente non ci si fascia la testa: "Dispiace, abbiamo pagato due errori dei singoli ma fa parte del gioco. Luciani di solito è molto preciso, Voltolini ha giocato molto poco, ci mancherebbe". Laezza ha lasciato il campo per un taglio alla testa: "Ecco, lui 3 punti li ha fatti…(tono scherzoso, ndr). Purtroppo per cucire la ferita".