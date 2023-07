Guida un impero dell’abbigliamento

Graziano Sassi ha 70 anni e guida un piccolo impero dell’abbigliamento, oltre ad avere il 19% di azioni della Pallacanestro Reggiana. Ha contratti in esclusiva con grandi marchi della moda e del lusso italiano come Valentino, Moschino, Missoni e Dolce e Gabbana solo per citarne alcuni. Rivende la merce che acquista in tutto il mondo, da Dubai al Marocco. Ha cominciato a lavorare a 14 anni quando aprì la sua prima boutique, chiamata "Graziano" a Scandiano: i genitori dovettero firmare per lui considerando che era minorenne.

Ora ha quattro aziende e diversi negozi sparsi per l’Italia (ne ha uno anche in via Emilia a Reggio chiamato #21Outlet) e l’Europa (soprattutto a Praga) grazie ai quali, l’anno scorso, ha fatturato circa 41 milioni di euro. Entrare nella sua azienda di Bosco di Scandiano, la GS Brands srl, dove ci ha concesso l’intervista che leggete a fianco, è come entrare in una paese dei balocchi pieno di migliaia di vestiti e scarpe di alta moda.