Guiebre è tornato e oggi si allena

Abdoul Guiebre è atterrato ieri attorno alle 17 a Bologna e poi si è fiondato a casa, a Reggio, per recuperare dalla trasferta a Marrakech dove con il suo Burkina Faso ha affrontato due volte il Togo nelle gare valevoli per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Il laterale mancino è sceso in campo solo nella prima, giocata venerdì e vinta 1 a 0, mentre nella seconda (finita 1 a 1) ha solo osservato i compagni. Oggi sosterrà l’allenamento agli ordini di Diana e domani riprenderà pieno possesso della fascia sinistra. Si tratta di una bella notizia, perché il fluidificante ha caratteristiche dinamiche e di uno contro uno che in rosa non ha quasi nessuno. La sua assenza a Rimini si è sentita eccome. Non ci saranno gli squalificati Guglielmotti e Laezza e al loro posto sono pronti Fiamozzi e Cauz a meno che lo staff tecnico, guidato da Baresi per l’occasione (anche Diana ai box dopo il ‘rosso’), non decida di apportare qualche cambiamento. Nel frattempo prosegue la prevendita (Vivaticket, Reggiana Store) con i botteghini dello stadio aperti dalle 16 alle 18,15.