Guiebre il migliore, ’Ciga’ non va

VENTURI 6. Nel primo tempo il vento contro gli ha "sporcato" i rinvii. Bravo a trattenere una botta insidiosa di Bozhanaj, anche se centrale. Per il resto non deve intervenire.

LAEZZA 6,5. Dalle sue parti non si passa (quasi) mai. Ringhia su tutti i palloni e fisicamente sta bene, si vede dalla tipologia di interventi (spaccate, tackles vigorosi). Mezzo voto in meno perché da un suo passaggio sbagliato nasce l’occasione più grande dei toscani (al 38’ tiro alto di Grassini).

ROZZIO 6,5. Le palle aree sono tutte sue. In un paio di situazioni, su corner a favore, per centimetri non ha trovato l’impatto con la sfera. In ogni caso il capitano è in crescita di condizione: un’ottima notizia.

CAUZ 6. Parte propositivo, alla distanza cala. Non rischia chissà cosa, ma del terzetto è quello un po’ più impreciso, complice anche qualche botta presa di troppo che lo "scombussola". FIAMOZZI 6. Nel primo tempo mette due cross interessanti. Non sempre ha accompagnato dando ampiezza a destra alla squadra, ma lì andiamo più sulle caratteristiche (non è Guglielmotti). Dietro non deve strafare.

KABASHI 6. Fa ammonire con un tunnel imperioso…Imperiale. Altalenante: a volte esce bene dalle situazioni col solito buon piede, in altre è impreciso, ma risulta uno dei pochi a provarci con un tiro in porta. Nervoso, rischia il 2° giallo (dal 34’st Rosafio S.V.).

CIGARINI 5,5. Anche Luca ogni tanto non brilla. Prende subito un giallo (era diffidato, salterà Pesaro), poi subisce la pressione di Schiavi e compagni e non trova libertà (dal 10’st Rossi 6: dà un po’ di ritmo)

NARDI 5,5. Ci riprova di testa, ma stavolta non va. Un po’ in confusione, non c’è spazio per le solite irruzioni palla al piede (dal 10’st Vallocchia 5,5: subito sembra poter dare nuova linfa lì nel mezzo, ma alla distanza è molto impreciso).

GUIEBRE 6,5. Il migliore di giornata. Due tiri potenti (al 28’ esce di poco, al 74’ è centrale) e un gran cross basso all’80’ che attraversa tutta l’area piccola.

PELLEGRINI 5,5. Generoso, ma attacca poco la profondità. Porta a casa il primo corner del match, per il resto è generoso ma non calcia in porta (dal 10’st Capone 5,5: non si intende con Varela e Rosafio, e sul cross basso di Guiebre è poco cattivo…).

LANINI 5. Partita anomala per il dieci, che va su tutte le palle alte per la spizzata. Apprezzabile, ma la casella degli spunti offensivi dice zero… (dal 23’st Varela 5,5: Troppo impreciso).

Giuseppe Marotta