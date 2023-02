VENTURI 6 Un paio di escursioni fuori area un po’ avventate, ma sulle reti subite resta decisamente incolpevole.

LUCIANI 5 Sgambetta Moretti per il rigore del pareggio dorico, Melchiorri gli sfila a fianco sul 2-1. Poca partecipazione al gioco. Giornataccia come raramente si è visto in passato (8’ st Fiamozzi 6 Difesa a quattro con il suo ingresso. Qualche errore, probabilmente per una condizione da ritrovare, ma anche alcune giocate da calciatore importante). HRISTOV 5,5 Troppi 192 cm e allora il difensore bulgaro si abbassa e incorna a rete dopo due anni e mezzo di digiuno (era allo Slavia Sofia). Dietro invece non mancano le amnesie (vedi uscita verso il portatore di palla sul raddoppio) e il doppio giallo che lascia in 10 i granata nel forcing finale.

LAEZZA 6,5 Il più lucido del reparto arretrato anche se contro Melchiorri ha vita dura anche lui. Si conferma "attaccante di scorta" e di fatto il giocatore più pericoloso ma Perucchini gli nega la gioia due volte.

GUGLIELMOTTI 5 E’ lui a tenere in gioco Melchiorri ad inizio ripresa, ma dopo la prestazione-monstre con il Fiorenzuola a colpire maggiormente è la quasi assenza di discese in fascia destra (8’ st Rosafio 5,5 Meriterebbe di giocare più palloni nello spezzone in campo, perché i tocchi e le idee non sono comunque mai banali, anche se a conti fatti non riesce a lasciare il segno).

KABASHI 6 Alti e bassi, poi l’infortunio lo toglie in fretta dalla contesa (25’ pt Muroni 6 Fatica un po’ ad entrare in partita ma con il passare dei minuti ritrova qualche certezza e un contributo sufficiente).

CIGARINI 6 Pennella l’angolo del vantaggio. Pomeriggio complicato anche per lui, però la sua lucidità è fondamentale nel finale in crescendo. VALLOCCHIA 5 Unica novità di giornata (esce Nardi), Diana gli regala la prima da titolare in una trasferta ostica, ma l’ex Cosenza resta un po’ travolto dal centrocampo di casa e si intestardisce con il tiro da fuori (28’ st Nardi 5,5 Si vede poco).

GUIEBRE 7 Il più convincente con Laezza, per iniziative e caparbietà in fascia mancina, palloni messi al centro e resistenza fisica fino all’ultimo istante.

PELLEGRINI 5,5 Costretto agli straordinari e nella morsa dell’ex Camigliano e De Santis che non gli concedono tiri, ha il merito comunque di prendere falli in zona pericolosa.

LANINI 5,5 Una progressione da urlo nella ripresa che resta però l’eccezione in una partita in cui la pericolosità resta non troppo significativa, anche sui calci da fermo (28’ st Capone 5,5 Manca la deviazione decisiva su splendido invito di Guiebre a due passi dalla porta).

Matteo Genovesi