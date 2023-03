Guiebre va in nazionale e salta il Rimini

La Reggiana non avrà a disposizione Abdoul Guiebre nel derby con il Rimini che andrà in onda il prossimo 25 marzo alle 17,30. L’esterno sinistro è infatti stato convocato dal Burkina Faso per due partite valevoli per la qualificazione alla Coppa d’Africa che si terranno il 24 e il 28 a Marrakech contro il Togo.

Una notizia certamente positiva per il calciatore granata di proprietà del Modena, ma che probabilmente ha fatto storcere il naso a tutti i tifosi e anche allo staff che – proprio in quel ruolo – non ha attualmente grandi alternative.

Al suo posto potrebbe giocare Riccardo Fiamozzi o addirittura Davide Guglielmotti a piede invertito, ma è chiaro che in ogni caso non sarà la stessa cosa. Guiebre fin qui ci ha infatti abituato a prestazioni quasi sempre eccellenti o comunque molto buone e per caratteristiche (velocità, dinamismo e capacità nell’uno contro uno) è un po’ un elemento unico nella rosa della Reggiana.