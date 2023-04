Guizzo Bagnolese: espugnata Ravenna!

Ravenna

Bagnolese

RAVENNA (5-3-2): Venturini; Lisi, Boccardi (34’ pt Milani), Tafa (40’ st Ndreca), Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Spinosa (22’ st Melandri); Guidone, Marangon. A disp.: Fontanelli, Luciani, Spezzano, Pipicella, Lussignoli. All. Gadda.

BAGNOLESE (5-3-2): Giaroli; Ghizzardi, Capiluppi, Bertozzini (1’ st Uni), Cocconi, Saccani; Vezzani, Quitadamo (17’ st Romanciuc), Marani (40’ st Riccelli); Sakoa (29’ st Calabretti), Tzvetkov (35’ st S. Ferrara). A disp.: Auregli, Sakaj, Bruno, P. Ferrara. All. Gallicchio.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Rete: 45’ pt Tzvetkov.

Note: spettatori paganti 214, abbonati 738; incasso 2.521 euro. Ammoniti: Capiluppi, Milani, Sakoa, Marani.. Rec.: 2’ e 5’.

Lunga e difficilissima. La corsa alla salvezza della Bagnolese resta in salita. Ma, dopo l’exploit di ieri a Ravenna (6 punti su 6, ‘soffiati’ ai romagnoli), le carte si mescolano di nuovo. È un gol di rapina di Tzvetkov, un attimo prima del riposo, a decidere il match. Gara iniziata in maniera scolastica. Gallicchio si affida a un modulo speculare a quello avversario. Si gioca al piccolo trotto. Le iniziative dei ravennati sono troppo velleitarie, così come quelle dei reggiani, che però si guadagnano il 1° calcio d’angolo del match, sulla conclusione di Marani, deviata dalla difesa. Il primo tiro in porta è invece del Ravenna: Marangon (26’) si libera di Cocconi con una magia, e costringe Giaroli alla respinta. L’estremo ospite si ripete al 28’ sul destro, troppo telefonato, di Abbey. Al 30’ la possibile svolta. Venturini cincischia sul rinvio, Tzvetkov capisce tutto, e si impossessa della sfera, che però non calcia con l’angolo giusto. Il portiere di casa ci mette un piede, per la deviazione in angolo, che solo la terna non vede. Il Ravenna produce un gran possesso palla, ma scarsamente finalizzato. Ci vorrebbe un cambio di ritmo, che tuttavia la Bagnolese è scaltra a non innescare. Abbey (44’) semina il panico, ma si fa murare, poi Spinosa tira alle stelle. Allo scadere, il gol partita. Venturini (45’) sbaglia di nuovo il rinvio, palla a Tzvetkov, che stavolta non fallisce. Gallicchio risponde colpo su colpo al Ravenna, che cala l’artiglieria pesante (tutti i giocatori offensivi in campo contemporaneamente). Al 26’ Giaroli – intervento da campione – nega un gol già fatto a Marangon. E’ un assedio. Ma la Bagnolese si fa addirittura pericolosa in contropiede, reclamando un rigore.

Roberto Romin