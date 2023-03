Habemus Montalto

Habemus Adriano Montalto. Dopo oltre un mese dall’ultima fugace apparizione (21 minuti in campo il 28 gennaio nel 3 a 0 sul San Donato Tavarnelle) ieri il ‘Tagliagole’ è rientrato a Reggio ed è passato a salutare i compagni, impegnati nella seduta pomeridiana allo ‘Sporting’ di Cavazzoli.

A partire da oggi pomeriggio si aggregherà al resto del gruppo, svolgendo un lavoro mirato che dovrebbe gradualmente restituirlo agli ordini di mister Diana.

L’obbiettivo dello staff e del tecnico bresciano è di poter contare su di lui per il big match con la Virtus Entella in scaletta sabato 11 marzo. Per quell’occasione il bomber di Erice dovrebbe essere almeno in panchina, con la possibilità - qualora ce ne sia bisogno - di giocare un piccolo spezzone finale (parliamo di 1015 minuti al massimo).

Il suo carisma e la sua esperienza, come ha sottolineato più volte anche l’allenatore della Reggiana, possono comunque essere importanti nelle dinamiche di gruppo e in un momento così delicato della stagione. Dopo uno stop di queste proporzioni, iniziato il 3 dicembre a Fermo con la lesione al flessore della gamba sinistra (è mancino), è ovviamente impossibile pensare di vederlo al top in una decina di giorni, ma uno con la sua tecnica e il suo fiuto per il gol - in questa categoria - può fare tranquillamente la differenza anche su un piede solo.

Il parco attaccanti costruito dal direttore sportivo Goretti è sicuramente di qualità (Pellegrini, Lanini, Varela Djamanca, Capone, Rosafio…) ma nessuno di loro ha quel tipo di caratura e la Reggiana fin qui ha fatto qualcosa di straordinario nel continuare a marciare come un treno senza patire l’assenza del ‘Tagliagole’.

Adesso però non ci sono più margini di errore anche perché in diffida ci sono sia Pellegrini che Rosafio e il campionato si deciderà, verosimilmente, nelle prossime due-tre settimane. A Pesaro i granata non avranno nemmeno Cigarini - decisivo l’anno scorso al ‘Benelli’ con i suoi assist - che dovrà osservare un turno di stop per squalifica. Il rammarico per non poter schierare nemmeno uno dei due ‘top player’ della rosa è indubbiamente forte. La buona notizia è rappresentata dal rientro di Guglielmotti e dai progressi di Luciani, già in panchina contro la Carrarese. Avendo in diffida anche Laezza, mister Diana potrà perlomeno fare due calcoli sulla linea difensiva in vista dello scontro diretto contro Zamparo e soci.

Francesco Pioppi