Un fine settimana golfisticamente intenso ha aperto il mese di marzo nei circoli reggiani. A Santo Stefano il gusto è stato protagonista nel Salumi Veroni Challenge. Christian Hegoburu è tornato alla vittoria grazie a un giro in 75 colpi. In prima categoria Donato Palmieri (36) ha preceduto Maurizio Tagliafierro (34), in seconda Stefano Lasagni (42) ha dominato seguito da Massimo Olmi (38) mentre in terza Alessio Degoli (37) è salito sul gradino più alto del podio davanti a Paolo Miotto (33). Premi speciali a Maurizio Barberini (34) e Antonella Curioni (30), rispettivamente miglior senior e lady.

Al Golf Matilde il circuito Golf & Food. Con un’ottima prova e un giro in 77 colpi Leonardo Prampolini ha vinto la gara. In prima categoria Ettore Burani (33) ha vinto il testa a testa con Michele Bocchi, a pari punti, in seconda Luca Iacconi (36) ha avuto la meglio su Christian Minelli (34). Alice Montanari (32) è stata la miglior lady e Roberto Govi (37) il senior.

Andrea Ronchi