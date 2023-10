Hervey fa cilecca, Atkins non prende rimbalzi. Faye si fa dare del lei, Chillo è sempre un leone

WEBER Briante (25 minuti, 67 tl, 5 rim, 3 ast, 1 pp, 16 punti). Un passo indietro rispetto alle prime due uscite. Troppi palleggi inutili in attacco e in difesa è un Telepass: riesce nella non facile impresa di mettere in ritmo Pangos che, prima di ieri, era praticamente il buco nero dell’Olimpia. Sistema il tabellino quando la partita non c’è più. Voto 5.

HERVEY Kevin (22 minuti, 23 tl, 1 rim, 0 ast, 3 pp, 1 pr, 10 punti). Tira praticamente tutto quello che gli passa tra le mani. Nelle serate in cui è ispirato (vedi Brindisi) è una sorta di Kevin Durant per il campionato italiano. Quando invece fa cilecca…Sono guai. Voto 4,5.

GALLOWAY Langston (28 minuti, 33 tl, 2 rim, 2 ast, 11 punti). Parte con una tripla che fa ben sperare, poi però conclude con 29 dall’arco e non si accende davvero mai. Voto 5,5

FAYE Mouhamed (23 minuti, 12 tl, 6 rim, 2 ast, 3 pp, 7 punti). Regge il confronto con il più quotato Kamagate ed è lui che mette fine al break con cui Milano svolta la partita. Commette qualche ingenuità, ma esce dal test con una sufficienza. Mica male. Voto 6

SMITH Jamar (21 minuti, 22 tl, 0 rim, 5 ast, 1pp, 6 punti). Bene qualche lampo in regia, ma soffre in difesa e non incide come dovrebbe. Voto 5,5 UGLIETTI Lorenzo (12 minuti, 3 rim, 1 ast, 3 punti). Tanta buona volontà sia in attacco che in difesa, ma nonostante la sua energia, non riesce nemmeno lui dare la scossa. Voto 5,5

ATKINS Darion (16 minuti, 22 tl, 0 rim, 0 ast, 8 punti). Benino in attacco, ma ‘dietro’ non la vede praticamente mai: zero rimbalzi. Davvero troppo poco. Voto 5

VITALI Michele (22 minuti, 4 rim, 1 ast, 3 punti). Non trova il feeling con la partita e con il canestro. Un giro a vuoto dopo essere stato l’Mvp della gara con Scafati. Voto 5,5 GRANT Sasha (18 minuti, 12 tl, 4 rim, 2 ast, 2 punti). Priftis si accorge che Milano parte con tre ‘big’ come Mirotic, Poythress e Melli e allora lo lancia in quintetto al posto di Vitali per francobollare l’ex asso Nba. Mission impossible, ma non era certo lui che ieri doveva trascinare la truppa. Voto 5,5

CHILLO Matteo (14 minuti, 3 pr, 2 punti). L’unico a salvarsi assieme a Faye, perché entra, lotta, piazza un canestro e recupera tre palloni. Avessero tutti la sua ‘garra’…Sarebbe un bel vedere. Voto 6

Francesco Pioppi