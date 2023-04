"Ho giocato molto poco ma sono felice lo stesso"

di Tommaso Vezzani

Dietro ogni grande squadra ci sono sempre delle grandi ’riserve’ e Daniele Sciaudone lo ha dimostrato alla perfezione. Quest’anno per lui solo 13 apparizioni e 371 minuti totali, l’ultimo scampolo il 13 febbraio contro il Gubbio. Due presenze in tutto il ritorno: eppure il suo peso, la sua personalità si sono fatti sentire tantissimo nello spogliatoio.

E’ dire che a gennaio doveva lasciare la Reggiana...

"La società aveva fatto la scelta di farmi andare via, quindi per forza mi sono dovuto guardare intorno. Di soluzioni concrete però non ne ho trovate, anche perché non ho mai voluto forzare per lasciare il granata: a Reggio sono sempre stato bene, i miei bambini vanno all’asilo qui e la mia volontà era quella di finire la stagione e vincere il campionato. Due anni fa sono venuto con questo progetto e anche se alla fine sono stato escluso dai titolari, sono rimasto più che volentieri, continuando a lavorare a testa bassa".

Quest’anno a centrocampo ci sono mezzali giovani e di grande talento: com’è stato il rapporto con loro?

"Ottimo con tutti, mezzali comprese (ride, ndr). Sono uno tra i più anziani della rosa e ho sempre cercato di essere un esempio: non ho mai mollato, ho cercato di dare qualche consiglio e mi sono sempre allenato al massimo per far lavorare bene anche chi, poi, avrebbe dovuto giocare. I ragazzi a centrocampo sono giovani e forti, hanno dato davvero tanto ed è anche merito loro se abbiamo vinto".

Sa già se domenica avrà spazio in campo per la passerella con l’Imolese?

"Ci spero – sorride, ndr -, per noi che abbiamo giocato un po’ meno sarebbe davvero un piacere. Però ancora non lo so. Il mister farà quello che ritiene meglio per la squadra e noi come sempre saremo lì a disposizione. Di sicuro con tanta voglia di entrare".

Il suo rapporto con Diana?

"Normalissimo, come l’anno scorso. Io mi sono sempre comportato bene e lui mi ha sempre trattato bene. Non c’è mai stato nulla da dire".

A proposito del vostro rapporto, abbiamo un’immagine in testa. Prima però risponda lei: qual è stato il momento decisivo della stagione?

"Sicuramente la vittoria di Cesena, in trasferta contro una squadra forte è stato un bel segnale. Poi dopo l’Entella abbiamo avuto un momento difficile, non siamo riusciti a mantenere la distanza che volevamo e c’è stata preoccupazione. Però abbiamo sempre saputo che c’erano tante altre partite da giocare e vincere, difficili per noi e per loro: ci siamo rimessi lì a testa bassa e le abbiamo portate a casa".

Tocca a noi: 9 ottobre, Reggiana reduce dalla disfatta storica di Fiorenzuola. La squadra è in enorme difficoltà psicologica e in campo c’è da soffrire: chi schiera Aimo Diana per tutti i 90 minuti, unica volta in stagione? Daniele Sciaudone.

"Il mister mi ha sempre detto di poter contare su di me nei momenti difficili, sapeva quello che gli potevo dare e quel giorno ha avuto bisogno di me. Sono sempre stato quel giocatore lì, sempre a disposizione per esserci in quelle situazioni. Per fortuna nel girone di ritorno non è servito e la squadra ha vinto. L’anno scorso ero stato dall’altra parte, erano gli altri a giocare meno mentre in questa stagione non l’ho fatto quasi mai. Ma abbiamo vinto, sono felice".