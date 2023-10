Hockey, calvario Sasco. Troppo forti le tedesche

ROTELLISTICA SASCO

2

IGR REMSCHEId

7

ROTELLISTICA SCANDIANESE: Ganassi, Calia, Berti, Gimeno, Yacanto; Ferrarini, Gallotta, Giardina, Pisati. All. Barbieri.

IGR REMSCHEID: Pillenkamp, Behrendt, Sousa, Dobbratz, Heiermann, Sohngen, Steinmetz, Zech, Giersch, Emmert. All. Beck.

Arbitri: Loic Le Menn (Francia), Nuno Melo (Portogallo). Reti: pt 13.27 Giersch, 13.56 Dobbratz, 17.28 Giersch (t.d.), 19.52 Sousa; st 4.15 Gimeno, 13.55 Behrendt, 19.33 Steimetz, 22.30 Berti, 23.06 Dobbratz.

Note: spettatori 150 circa.

Espulsa 2’ Gallotta, Zech. Berti nella ripresa ha sbagliato un tiro diretto e un rigore.

Un sogno infranto: la Rotellistica Sasco Scandianese perde in casa anche la gara di ritorno del turno preliminare di Champions League ed è eliminata ad opera dell’IGR Reimscheid, una formazione tedesca ben costruita a partire dal portiere che è pure quello della nazionale teutonica.

Le tedesche del resto, sono campionesse di Germania, in un’attività che vede al via due serie, mentre la Sasco l’anno scorso si è piazzata al terzo posto della nostra unica Serie A.

Come dire che l’hockey su pista femminile, in Germania, è decisamente più avanti che in Italia.

Al di là di queste considerazioni, va detto che la Sasco era priva di una delle sue pedine più valide, Carla Marquez, rimasta vittima di un brutto infortunio di gioco proprio nella gara d’andata, persa 5 a 2.

La partita di ieri, terminata 7 a 2 per le ospiti, però, è stata un calvario.

Dopo alcuni minuti di studio le tedesche hanno preso il largo, nonostante le buone parate di Ganassi, capitolata a metà primo tempo.

E dunque 4 a 0 all’intervallo per un Remscheid, che a questo punto nell’aggregato aveva già sette gol di vantaggio e chiuso virtualmente la contesa.

Le ragazze di Barbieri sono state sovrastate a tutti i livelli, tecnica, forza, velocità e solo l’argentina Mavi Gimeno è parsa all’altezza della situazione: ma quasi sempre ha predicato nel deserto.

Un po’ meglio la ripresa con il parziale più contenuto (2-3) e con il secondo portiere Pisati in pista al posto di Ganassi.

Claudio Lavaggi