Hockey indoor, la Tricolore in corsa per salire in Serie A

Una vittoria ed una sconfitta per l’Hockey Tricolore (nella foto Pato Capellini) nella prima giornata delle finali di Serie B indoor, in corso di svolgimento all’Arena Sport. La squadra di Chaves parte forte e si impone 5-4 nel match mattutino contro i siciliani del Valverde indoor, trascinata da un incontenibile Prandi: dopo il vantaggio avversario, il numero 11 segna due reti, poi è Catellani a mettere in porta il gol del 3-2; l’altalena di emozioni prosegue con Bettuzzi e lo stesso Prandi, che mette così a segno uno splendido tris, a tenere a +2 i padroni di casa, il Valverde accorcia nel finale ma non riesce a concretizzare la rimonta. Nella sfida pomeridiana, invece, arriva una sconfitta beffarda contro il Tevere Eur: il Tricolore parte forte e passa a condurre 3-1 con le reti di Sajid, Pellegrini e del solito Prandi, prima della rimonta capitolina che si concretizza nel finale col gol del 3-4. La qualificazione nelle prime 2 del girone, che accedono alle due semifinali promozione di oggi pomeriggio, è ancora possibile: basterà un pari nella sfida di stamane alle 10 contro l’HC Superba.