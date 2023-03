Hockey pista

Ferma la Serie B, il week-end rotellistico è dedicato alla Serie A2 e alla Serie A femminile.

ROLLER SCANDIANO. Gioca oggi alle 18 al PalaRegnani contro il Montecchio Precalcino ad ingresso libero. I rossoblù di Cupisti hanno 15 punti contro i 4 dei veneti e sulla carta sembra una gara più che abbordabile, anche perché Rocha e compagni devono vendicare le ultime due sconfitte consecutive. I convocati: Dimone, Ehimi, Barbieri, Rocha, Busani, Deinite, Stefani, Uva, Vivi e Vecchi.

ROTELLISTICA SCANDIANESE. Le ragazze della Sasco giocano oggi alle 19 sulla difficilissima pista di Matera. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica con due vittorie su due incontri disputati, ma oggi pare essere un primo redde rationem, perché le lucane sono le prime candidate allo scudetto e possono contare sulla fortissima spagnola Berta Tarrida, oltre che sulla "correggese" Francesca Maniero. "Non andremo a Matera da vittime sacrificali - dice mister Massimo Barbieri - negli ultimi tempi ho visto la squadra crescere sempre più e prendere consapevolezza dei propri mezzi, perciò aspetto questa gara come una verifica del nostro percorso". Assente Giada Martino e con la Calia ex dell’incontro, Sasco con Ganassi, Pisati, Calia, Belmkhair, Ferrarini, Berti, Pinto, Montoni, Gimeno e Giardina.

BDL CORREGGIO MINIMOTOR. La squadra di Bastias (8 punti) ospita domani alle 18 al Dorando Pietri il Bassano (9), in una gara assolutamente da vincere per risalire la classifica.

c.l.