Hockey Pista, a Correggio arriva Amatulli "Sono un ragazzo del Sud che non molla mai"

Alessandro Amatulli è il primo acquisto di Correggio Hockey per la prossima stagione di Serie A2. L’attaccante, 19enne, arriva in prestito annuale dal Giovinazzo nel quale è cresciuto sportivamente, riuscendo a guadagnarsi la maglia della nazionale nelle categorie giovanili. Alla sua prima esperienza lontano da casa, Amatulli non nasconde la sua determinazione. "Nel mio caso l’adrenalina si trasforma in grinta – esordisce il giocatore – quella di un ragazzo del Sud che non molla mai. Correggio, da fuori, è vista come una bella famiglia e i dirigenti mi hanno fatto sentire a casa ancor prima di arrivarci. Vorrei fare un bel campionato e mi piacerebbe crescere molto come giocatore: mi aspetto una grande stagione". Amatulli ha vinto un titolo italiano under 19, un bronzo europeo e un argento mondiale di categoria.

Intanto sono stati stilati i calendari dei campionati europei under 17 che a fine mese saranno ospitati al Dorando Pietri di Correggio. L’Italia debutta lunedì 28, quella femminile alle 19.30 contro la Germania, quella maschile alle 21,30 con il Portogallo.