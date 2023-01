Hockey pista A2

Tornano in pista tra oggi e domani le cinque squadre di hockey reggiane.

In Serie A2 oggi alle 18 al PalaRegnani il Roller Scandiano affronta il Breganze guardandolo dall’alto verso il basso, visto che i ragazzi di Cupisti sono primi in classifica.

La formazione veneta, però, è piuttosto forte e ha come obiettivo primario il ritorno immediato in A1, per cui ci si attende una gara interessante sotto il profilo tecnico e agonistico.

Sempre oggi vanno in pista due squadre in Serie B: si tratta della Rotellistica Sasco Scandiano (mista) che gioca alle 18 a Mirandola, mentre la Minimotor Correggio è di scena alle 20,45 a Cremona.

Riguardo alle formazioni della provincia, va detto che due giovani ragazze sono state convocate a Valdagno il 4 e 5 febbraio al raduno delle azzurre under 17. Si tratta della correggese Giorgia Teli (portiere) e della scandianese Anna Berti, chiamate in vista dell’Eurogirls 2023 che si disputa a fine febbraio in Svizzera.

Domani la gara clou è sicuramente quella di Serie A2 tra Bdl Minimotor Correggio e Thiene che si disputa alle 18 al PalaPietri di Correggio. La formazione allenata da Pablo Jara è sesta con 4 punti, mentre i vicentini sono terzi a 6: il campionato deve ancora esprimere completamente i suoi valori, ma quella di Correggio sarà sicuramente una gara molto tirata. Il confronto di A2 sarà preceduto alle 16 da Italplastics Correggio-Pesaro, di scena sempre al PalaPietri alle 16 e valevole per il campionato di Serie B.

