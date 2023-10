Hockey pista, Bdl da rivedere. Esordio del portiere Teli, 16 anni

Prosegue la Coppa Italia di hockey su pista, sia per quanto riguarda la Serie A2, sia per la Serie B.

Nella coppa di A2, la Bdl Minimotor Correggio, impegnata a Novara contro l’Azzurra, è stata sconfitta per 8 a 5: al 10’ era addirittura in vantaggio per 3 a 0, ma poi c’è stato un break dei piemontesi che li ha portati avanti sull’8 a 3. Vano il buon finale della truppa di Granell. Per Correggio in gol tre volte Casari e due il neo acquisto argentino Mauro Menendez.

La Bdl ha schierato in porta nel primo tempo la sedicenne Giorgia Teli (esordio in A2, anche se di coppa, in foto), mentre nella ripresa ha giocato Salines. Nella Coppa Italia di Serie B, Rotellistica Scandianese Sasco-Pesaro 6 a 4 con 3 gol di Consiglio, 2 Ganassi, 1 Vivi. La Minimotor Correggio ha espugnato il campo dell’Amatori Modena al termine di una gara molto equilibrata e vinta dai ragazzi di Granell per 4 a 3. Reti reggiane di Pedroni (2), Gabbi e Mangano. In classifica, Mirandola 9, Scandiano 6, Correggio 4.