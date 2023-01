Hockey pista: Correggio ha vinto l’amichevole con i Pumas Viareggio

La Bdl Minimotor Correggio ha concluso la preparazione in vista del campionato di A2 che scatta sabato a Bassano, con l’amichevole vinta a Scandiano 5 a 4, con i Pumas Viareggio allenati dall’ex Mirko Bertolucci. Gara sempre in equilibrio, risolta nel finale da Tudela. Pablo Jara ha portato a referto Pavan, Tudela (1 gol), Caroli (1), Righi (1), Cunegatti (quintetto titolare) e poi Holban, Gabbi, Casari (2), Maniero, Federico Pedroni e Salines.

Intanto a Correggio è andato in archivio il torneo Conad, riservato a giovanili under 11, 13 e 15, tra le squadre di Correggio, Sarzana e Montebello. E’ stata stilata una classifica complessiva, vinta dal Sarzana con 16 punti, su Correggio a 7 e Montebello a 2. La successiva amichevole tra il Montebello di Serie A1 e la Bdl Minimotor Correggio di A2 aveva visto prevalere la squadra vicentina per 3 a 0.

Fabio Casari (Foto Gasparini)