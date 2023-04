Hockey Pista Due squadre di Scandiano alle finali tricolori

Le due compagini del Roller Scandiano, l’under 13 di Catia Ferretti e Adriano Vaccari e l’under 15 di Nicolò Busani, hanno ottenuto l’accesso alle fasi finali nazionali che mettono in palio i titoli tricolori.

Questo grazie ai due recenti successi che hanno permesso loro di vincere in anticipo i rispettivi gironi.

L’under 13 giocherà le finali a Follonica dal 1° al 4 giugno, mentre l’Under 15 sarà a Seregno dal 25 al 28 maggio.

I più piccoli si sono imposti 5 a 2 sulla seconda classificata Correggio, firmando l’11ª vittoria su 11 partite.

L’Under 15, che gioca anche nel campionato under 17 dove è terza, si è imposta per 8 a 4 in casa del Modena, conquistando la 12ª vittoria su 13 gare. Una curiosità, tra i bomber rossoblù spicca Riccardo Busani, con 66 gol siglati in under 15, più 17 in under 17. Se nelle due categorie citate il Roller Scandiano ha dominato la scena, nelle altre tre categorie federali i giochi non sono ancora fatti, seppure manchino poche gare al termine. Tra gli under 11 è primo Correggio Hockey con 30 punti sulla Rotellistica Scandianese a 24. Stessa situazione tra gli under 17, con Correggio a 19 e Rotellistica Scandianese a 13, ma i ragazzi di Scandiano hanno due gare in meno dei correggesi. Tra gli under 19, infine, comanda il Roller Scandiano con 16 punti su Correggio a 11.

c.l.