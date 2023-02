Hockey Pista Il portiere Pavan divorzia da Correggio e torna a casa Novara-Roller si rigioca per "comportamento illogico dell’arbitro"

Si separano le strade di Niccolò Pavan (nella foto) e della BDL Minimotor Correggio. Il portiere, classe 2003, arrivato a Correggio nell’estate scorsa, proprio alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra, il Montecchio Precalcino, ha deciso in accordo con il club di sciogliere il contratto che lo legava alla società di Marco Ferretti. Pavan, che avrebbe avuto anche un’offerta lavorativa, è già tornato a casa: sulla scelta ha pesato anche la scarsa utilizzazione da parte del tecnico Jara che gli ha preferito Salines.

AZZURRINE. Oggi in Svizzera, al torneo under 17 Eurogirls 2023 debutta in nazionale giovanile il portiere correggese Giorgia Teli, mentre per Anna Berti della Rotellistica Sasco Scandiano si tratta di una conferma, e con i gradi da capitano.

ROLLER. La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso dell’Azzurra Novara in merito alla ripetizione della gara contro i rossoblù di Alessandro Cupisti e già riprogrammata per sabato 25 marzo. Singolare la motivazione della sentenza che attribuisce all’arbitro non un errore tecnico, ma "un comportamento illogico e contraddittorio".