Hockey Pista, trasferta disastro della Bdl Correggio Travolta in casa dell’ex fanalino di coda

MONTECCHIO PRECALCINO: Matteo Dalla Valle, Pace, Zanini, Michele Dalla Valle, Pozzo; Marcon, Thiella, Garzaro, Pesavento, Sanson. All. Zanfi.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Maniero, Tudela, Cunegatti, Casari; Ferrari, Righi, Scarpa, Caroli (foto), Pedroni. All. Jara.

Arbitro: Moresco di Vicenza.

Reti: pt 15.13 Pozzo, 15.28 Tudela (t.d.), 19.08 Marcon, 23.31 Tudela (t.d.); st 1.55 e 5.01 Garzaro, 12.19 Pace (rig.), 14.59 Garzaro (rig.).

Così non va: nel campionato di Serie A2 di hockey su pista, la Bdl Minimotor Correggio perde 6 a 2 in casa dell’ex fanalino di coda, il Montecchio Precalcino, giocando alla pari il solo primo tempo (2-2). Mister Jara cerca di mischiare le carte e utilizza Francesca Maniero dall’inizio, ma è lo spirito complessivo che sembra mancare a questa squadra. SERIE B. Correggio, targato Minimotor, si riscatta tra i cadetti, battendo il Pesaro 3 a 2 con reti di Mangano, Ferrari e Pozzi e si conferma in testa alla classifica.

· Azzurre Under 17. In Svizzera l’Italia chiude al secondo posto il torneo internazionale Eurogirls 23. In evidenza il portiere correggese Giorgia Teli e l’esterno scandianese Anna Berti.