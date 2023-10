Hockey prato. Il Città del Tricolore vuole il doppio pass in Coppa Italia

Si chiude nel week end

la prima fase di Coppa Italia ed entrambe le formazioni dell’Hockey Prato Città del Tricolore hanno la concreta speranza di strappare il passaggio al turno successivo, centrando uno dei due posti per girone che permettono di conquistare

la qualificazione.

Si comincia domani pomeriggio alle 15 dalla sfida casalinga degli uomini, che ospitano l’ostico Cus Padova, secondo in classifica a -1 dalla vetta, occupata proprio dai cittadini: con un pareggio la prima piazza sarebbe matematica, mentre in caso di sconfitta attenzione all’aggancio da parte di Bologna, attualmente a -3 e impegnata col fanalino di coda Potenza Picena.

In caso di arrivo a pari punti si andrà a vedere la differenza reti.

Domenica, sempre alle 15, le ragazze dell’allenatore

Grazioli ricevono il fanalino della classifica Riva, contro il quale vanno a caccia della terza vittoria consecutiva: in caso di successo la qualificazione è garantita solo se il Cus Padova non batte la battistrada Potenza Picena, visto che in caso di arrivo a tre squadre a quota 9 punti il criterio per definire la qualificazione sarà nuovamente la differenza reti.

d.r.