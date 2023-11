Hockey prato. Traguardo storico per il Città del Tricolore

L’Hockey Prato Città del Tricolore si prepara alla seconda Final Four consecutiva di Coppa Italia, che la vedrà di scena sabato e domenica a Bra, partendo dalla semifinale del primo giorno con la Ferrini Cagliari in programma alle 12.

Il presidente della società cittadina, Marco Bonacini

(nella foto sopra), non

nasconde la gioia per questo traguardo: "Per la società è una grande soddisfazione. Fino a quattro anni fa non era mai accaduto, dal 1958 anno della nostra fondazione, che accedessimo alla finale nazionale della Coppa Italia e questo fine settimana giocheremo per la terza volta negli ultimi quattro la Final Four che decreta, oltre alla vincitrice del titolo, anche una delle due società che rappresenteranno l’Italia nei prossimi campionati europei di club di hockey su prato". Il parco avversarie è di altissimo livello: "Le altre tre qualificate all’ultimo atto sono l’Amsicora, la più scudettata d’Italia, i padroni di casa dell’HC Bra, i più scudettati negli ultimi 15 anni, e la Ferrini Cagliari, che disputa il massimo campionato da oltre 20 anni, nostra avversaria in semifinale. Disputare un evento con queste squadre conferma che il percorso intrapreso è quello giusto e che dobbiamo continuare in questa direzione".

Da ultimo, una battuta sull’obiettivo della due giorni piemontese: "Sulla carta siamo la squadra meno favorita e non abbiamo quindi nulla da perdere. Dobbiamo affrontare il prossimo fine settimana con tanto entusiasmo e la massima determinazione".

