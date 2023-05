Hogs: arriva il sesto stop stagionale

Sesto stop stagionale per gli Hogs Reggio Emilia, che cade al "Torelli" nella penultima giornata di Seconda divisione. A Scandiano festeggiano le Aquile Ferrara, che sbancano il campo avversario con un netto 28-0, trascinate da Niccolò Scaglia: gli estensi si confermano così imbattuti in vetta al girone, davanti ai Trappers Cecina, mentre i padroni di casa chiudono per la seconda gara di fila senza punti all’attivo, dopo il 32-0 rimediato dai Roosters Romagna. Per chiudere la stagione manca solo la sfida del 4 giugno sul campo del fanalino di coda Grizzlies Roma, battuto all’andata 18-15: un’occasione da non fallire per i "porcellini", per chiudere al penultimo posto, mandare in archivio la stagione con il sorriso e cominciare a programmare il futuro.