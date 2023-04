Hogs, giro di boa con una sola vittoria nella regular season

Quarto posto al giro di boa della regular season per gli Hogs, con una vittoria e tre sconfitte, nella prima parte del campionato di seconda divisione di football americano. Il kappao al ’Torelli’ coi Trappers Cecina, vittoriosi a Scandiano con un netto 26-0, conferma le difficoltà della squadra che nel girone precede solo i Grizzlies Roma, coi quali era arrivato a metà marzo l’unico sorriso (18-15): peccato perché, dopo la vittoria contro il fanalino di coda, i ’porcellini’ sembravano in ripresa. Domenica 23 aprile si torna in campo per l’inizio del girone di ritorno, con la trasferta livornese sul campo dei già citati Trappers, primi a punteggio pieno con le Aquile Ferrara: non una passeggiata, ma con qualche passo avanti soprattutto a livello difensivo, l’impresa non è impossibile.