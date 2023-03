Hogs, seconda sconfitta in altrettante partite

Seconda sconfitta in altrettante partite per gli Hogs Reggio Emilia, che cadono a Ferrara e rimangono in coda alla classifica di seconda divisione. Ad imporsi nella sfida disputata al Mike Wyatt Field, guidati da un quarterback di grande esperienza con Scaglia, sono i padroni di casa delle Aquile, che regolano i "porcellini" con un netto 35-0, sebbene la contesa sia stata divertente e combattuta: per il team reggiano, reduce dal 32-14 rimediato a Ravenna contro i Roosters Romagna, si tratta di un inizio di stagione inatteso in quanto decisamente in salita. Il tempo per recuperare non manca e, benigna, arriva la sosta: i granata hanno di fronte a loro un paio di settimane di lavoro dove dovranno serrare i ranghi e provare ad invertire positivamente la rotta. La prossima sfida è in programma domenica 19 marzo, quando a Scandiano arriveranno i Grizzlies Roma: i capitolini inizieranno la loro stagione proprio sul manto verde del "Torelli" e saranno l’avversario ideale per cercare riscatto.