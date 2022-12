Hopkins lavora per esserci con Pesaro

Sarà ‘solo’ la tredicesima giornata di campionato, ma per la Unahotels avrà già le sembianze di una finale. Parliamo della sfida di venerdì contro Pesaro, in scaletta alle 20,30 al PalaBigi. Per l’occasione, tra l’altro, è attesa una sorta di invasione da parte dei tifosi avversarsi che hanno già bruciato tutti i biglietti per il settore ospiti (circa 200 tagliandi) e si stanno attrezzando anche per acquistarne altri, in zone diverse. Un entusiasmo che non sorprende visto che per la sfida con la Virtus di lunedì, vinta dai bolognesi dopo un overtime, nell’arena pesarese c’erano 9mila persone. Una gara per cui si spera possa recuperare Mikael Hopkins (foto) che - dopo essere rimasto ai box con Brescia per un problema al piede sinistro - ieri ha ripreso a lavorare gradualmente col preparatore, senza contatti sul campo, e domani potrebbe fare una sorta di ‘test’ per capire se potrà riuscire a dare una mano contro la squadra di Jasmin Repesa. I marchigiani non avranno a disposizione Valerio Mazzola che si è procurato la rottura del tendine d’Achille nell’ultimo match contro le Vu nere.

f.p.