Hopkins provato da ‘quattro’ Vitali a Verona vuole esserci

di Francesco Pioppi

Michele Vitali (foto) ha ripreso ad allenarsi e le possibilità di vederlo in campo domenica, nella sfida salvezza a Verona, sono in netta crescita. L’esterno bolognese ha svolto gran parte della seduta assieme ai compagni, dimostrando ottima intraprendenza e mettendo a segno un paio dei suoi classici siluri dalla lunga distanza. Vederlo muoversi senza alcun condizionamento è stato rinfrancante, perché con lui la circolazione di palla ha tutta un’altra fluidità e le spaziature sembrano diventare improvvisamente perfette. Insomma, è mancato un bel po’ e adesso speriamo che i travagliati mesi di gennaio e febbraio siano completamente alle spalle. All’allenamento - svolto con ottima intensità e buona qualità tecnica - erano presenti anche la presidente Veronica Bartoli e l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda. Tra le opzioni provate da coach Sakota si è visto anche (finalmente) l’utilizzo di Hopkins come numero ‘quattro’, capace di sfruttare il tiro da fuori oppure i tagli ‘corti’ in avvicinamento. La squadra è sembrata concentrata e sul pezzo, consapevole di essere di fronte ad una delle partite più importanti della storia recente della Pallacanestro Reggiana. Una consapevolezza che sembrano avere anche i tanti tifosi biancorossi che di ora in ora si stanno organizzando per la trasferta. Per l’occasione il club offre il trasporto, ma c’è tempo solo fino alle 19 di questa sera per acquistare il pacchetto comprensivo di pullman (tre già completati e il quarto in ‘cantiere’…). Ricordiamo quindi le modalità di acquisto: per il pacchetto ‘biglietto + pullman’ il prezzo è di 18 euro per quanto riguarda l’intero oppure di 13 per il ridotto (riservato agli Under 16 e agli Over 65). I pullman partiranno domenica alle 15 dal parcheggio del centro commerciale ‘L’Ariosto’, in viale Rodolfo Morandi numero 16. Per chi volesse invece acquistare il biglietto per il match senza usufruire del servizio navetta, la vendita è attiva sul portale Vivaticket al seguente link: www.vivaticket.comittickettezenis-verona-unahotels-reggio-emilia203303. Oppure, come di consueto, allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini (aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19) e nella sede della Pallacanestro Reggiana in via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19). Nel frattempo la Legabasket ha ufficializzato l’anticipo della partita con Trieste che si giocherà sabato 18 alle 20 all’Allianz Dome. Un’altra gara da giocare con il coltello tra i denti per provare a risalire dalle sabbie mobili.