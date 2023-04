Hurrà promozione, la Bmr è in B

GUELFO BASKET

70

BMR BASKET 2000

98

GUELFO BASKET: Carella 6, Avoni, Torreggiani 3, Murati 6, Sinatra 34, Goi, Franchini, Savino 3, Mazzotti 11, Naldi 4, Santini, Tarozzi 3. All. Agresti.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli, Aguzzoli 12, Paparella 3, Dias 7, Longoni 17, Merlo 17, Longagnani, Sakalas 14, Ferko 3, Codeluppi 7, Magni 18. All. Diacci.

Arbitri: Femminella di Reggio Emilia e De Santis di Modena.

Note: parziali 21-32, 37-56, 51-75.

La Bmr Basket 2000 (42) sbanca Castel Guelfo (14) e conquista la vittoria matematica del campionato di Serie C Gold, conquistando così la promozione in Serie B Interregionale. La squadra di Diacci taglia il traguardo con 2 giornate d’anticipo, approfittando anche della sconfitta del Bologna Basket 2016 sul campo del CMP Global Basket, al termine di una gara dominata, con capitan Magni determinante a suon di triple e ben coadiuvato dai vari Merlo, Longoni, Aguzzoli e Sakalas.

Davvero netto, in stagione, il dominio dei bianco-rosso-blu, che dopo qualche battuta a vuoto iniziale hanno conquistato il comando del girone con un passo che le avversarie non potevano reggere, trascinate da un attacco ricco di soluzioni che ha viaggiato oltre gli 85 punti di media e da un rendimento casalingo che, al momento, vanta 11 vittorie in 12 apparizioni.

· La terzultima di ritorno sorride anche alle altre formazioni reggiane: la Dilplast Clevertech Montecchio (24) ritrova la vittoria imponendosi 84-83 al PalaEnza contro i bolognesi della Francesco Francia Zola Predosa (18). Ancor meglio fa l’E80 Group Castelnovo Monti (20), che gioca una prestazione davvero da applausi in quel di Fidenza (34), al cospetto della terza forza del torneo, imponendosi 97-90 al supplementare.