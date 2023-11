I 18 magnifici reggiani

Nell’Aula Magna dell’Accademia Militare di Modena sono state consegnate le medaglie al valore atletico del Coni per l’anno 2021 agli atleti emiliani che hanno ottenuto risultati particolarmente rilevanti tra campionati nazionali, europei e mondiali. 176 le medaglie assegnate ad atleti di tutta la regione, di cui 18 a reggiani, con 4 ori, 2 argenti e 12 bronzi.

Primo posto per tre pescatori campioni del mondo a squadre con la formazione azzurra: Ferruccio Gabba, Mauro Giuliani e Francesco Reverberi, oltre ad Andrea Bacchi, campione del mondo di motonautica classe 3D offshore. D’argento abbiamo la pallavolista Alessia Gennari, campionessa d’Europa nella squadra azzurra e Riccardo Longhi, campione europeo di karting.

Bronzi, infine, i campioni italiani Giuseppe Gallusi, Ildebrando Motti e Andrea Pergreffi per l’automobilismo, auto storiche montagna e velocità, Jacopo Vecchi Fossa per il golf, Paula Riachi Raviolo per l’hockey su prato, Mauro Giuliani, Massimo Guidetti, Domenico Nizzoli per la pesca sportiva; e ancora Sofia Alejandra Salinas Villareal nel bowling (per società), Laura Giacomini nel taekwondo, Elia Frignan nel tiro con l’arco e Barbara Franchini nel tiro dinamico. Premiati con il bronzo anche due hockeisti modenesi, Davide Gavioli e Andrea Malagoli, con un passato in Correggio Hockey.

c.l.