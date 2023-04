I baby della Reggiana Nuoto protagonisti a Carpi La squadra Esordienti vice campione regionale

Grandi risultati per la Reggiana Nuoto, nella piscina di Carpi che ha ospitato il "Torneo regionale a squadre" della categoria Esordienti A e B. Al torneo hanno avuto accesso le prima 8 squadre (esordienti B femmine, B maschi, A femmine e A maschi) estrapolate dalla classifica per categoria alla finale del "Torneo Invernale Esordienti A e B". Secondo gradino del podio per i ragazzi esordienti A maschi che, con due ori (Federico Zini, nei 100 e 200 rana), un argento (Leonardo Bernardi, Federico Zini, Nicolò Baldi e Leonardo Grasselli, nella staffetta 4x50 mista) e due bronzi (Nicolò Baldi, nei 100 farfalla, e Leonardo Bernardi, Leonardo Grasselli, Riccardo Francia, Joel Sciaboni, nella staffetta 4x50 stile libero), salgono di due posizioni dalle qualificazioni e si confermano vicecampioni regionali. Gli esordienti B maschi si piazzano alla quinta posizione regionale, conquistando tre ori (Nathan Colimodio, nei 50 e 100 rana e 50 stile) e vedendo migliorati tutti i primati personali. Gli atleti partecipanti: Nicolò Baldi, Leonardo Bernardi, Nathan Colimodio, Ricardo Franca, Leonardo Grasselli, Michele Menozzi, Martino Pollastri, Felipe Roldan Garcia, Lucio Salsi, Joel Sciaboni, Gabriele Vincenti e Federico Zini. Grande soddisfazione per la società che si conferma ai vertici regionali.

Ai "Campionati italiani assoluti di nuoto di categoria", poi, Filippo Caffarri conquista la finale Giovani nei 200 farfalla. Nella batterie del mattino gestisce la gara in modo arrembante, passando a metà gara in 58”54, poi cede il passo nel finale ma, stringendo i denti, tocca la piastra in 2’05”83, tempo che vale il primato personale e il pass per la finale Giovani. Nel pomeriggio l’atleta reggiano scende in acqua con maggiori consapevolezze e gestendo la prima parte di gara in maniera più controllata riesce a limare ancora il primato personale chiudendo quinto in 2’05”42.