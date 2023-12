I baby dell’Ama Koala fanno il pieno di medaglie

I baby schermidori dell’Ama Koala Reggio Emilia hanno fatto il pieno di medaglie al trofeo di spada “Città di Forlì”, riservato agli Under 14. Luna Vanacore ha vinto la gara nella categoria Ragazze, 2° posto per la compagna di sala Vittoria Gabbi. Nei Ragazzi, argento anche per Emanuele Spaggiari. Leonardo Matera ha vinto il torneo maschile a Giovanissimi. Sul podio anche Lucia Tripoli, 3^ nella categoria Bambine mentre Ylenia Rossi e Cecilia Saltarelli hanno condiviso il 3° gradino del podio Allieve.

Nella categoria Allievi erano in gara anche Antonio Migale, Lorenzo Afanasiev ed Emma Ciacci (settima). Nella categoria Ragazzi Marco Corradini si è classificato 7°, stessa posizione per Agata Manghi nel torneo femminile. In pedana anche Fabio Vezzani, Jacopo Tagliazucchi, Sofia Simonelli e Maria Laura Farinelli. Tra i Giovanissimi, 6° posto per Bianca Carapezzi, 7° per Giovanni Scapinelli. Erano in gara anche Sergio Cucchi, Samuele Nocera, Alessio Cerlini, Elisa Mercanti e Matilde Mossini. Infine i più piccoli della scuderia dell’Ama Koala: Luca Maioli 7° tra i Maschietti; ha partecipato anche Francesco Marchitto. A seguire gli atleti i maestri Massimo Bertacchini, Alessandro Barone e Andrea Paterlini.