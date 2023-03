I baby schermidori dell’Ama Koala fanno incetta di medaglie ai Regionali

Giornata di gloria per i baby spadisti reggiani dell’Ama Koala che hanno fatto il pieno di medaglie nella prova regionale degli Under 14 di Faenza con 350 i giovanissimi schermidori provenienti da tutta l’Emilia Romagna che sono saliti in pedana per contendersi i titoli in palio nelle rispettive categorie.

Tra i più piccoli (classe 2012), nella categoria Maschietti secondo gradino del podio per Leonardo Matera, settimo posto per Giovanni Capinelli e nono per Sergio Cucchi. Nella categoria Bambine in premiazione anche Elisa Mercanti, ottava.

Tra i giovanissimi (classe 2011), tutto reggiano il podio del torneo femminile: Vittoria Gabbi vince dopo aver battuto in finale la compagna di sala Agata Manghi, terzo posto per Luna Vanacore. Ottava Ginevra Bonfrisco. In gara anche Maria Laura Farinelli, Sofia Simonelli e, all’esordio, Asia Ferrari.

Nel torneo maschile Marco Corradini sale sul terzo gradino del podio; sesto Emanuele Spaggiari ed ottavo Jacopo Tagliazucchi.

Tra i ragazzi (classe 2010) in premiazione Antonio Migale, sesto. Hanno partecipato anche Lorenzo Afanasiev, Emma Ciacci, Chiara Bodini, Cecilia Saltarelli e Ylenia Rossi.

Infine gli allievi (classe 2009): sesta Sofia Mercanti nella prova femminile. Erano in gara anche Alberto Rossi ed Eleonora Saiellli.

Ad accompagnare il gruppo i maestri Massimo Bertacchini, Fabrizia Alessandrini, Alessandro Barone, Andrea Paterlini ed Aurora Viappiani.

Va sottolineato che anche Tobia Gollini ha preso parte alla spedizione: ancora una volta il piccolo spadista paralimpico dell’Ama Koala ha avuto la possibilità di confrontarsi con altri atleti nel torneo integrato olimpico – paralimpico organizzato in occasione della prova.