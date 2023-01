I campionati italiani al Bigi dal 23 al 26 marzo

Ora è proprio ufficiale: i campionati italiani di pattinaggio spettacolo e di pattinaggio sincronizzato "Coppa Myrenty", ed il trofeo nazionale "Small Sincro" si svolgeranno a Reggio, al PalaBigi, dal 23 al 26 marzo e saranno organizzati dalla società Skating Club Albinea che fa capo a Gianluca Silingardi e al tecnico Giovanna Galluppo. E’ questo un ulteriore riconoscimento da parte della federazione ad un team che ha vinto tante medaglie in Italia e sulle piste di tutto il mondo ed ha pure grandi esperienze a livello organizzativo. I primi due gruppi classificati si qualificheranno per i campionati del mondo che si svolgeranno in Colombia e per gli europei in programma in Portogallo, mentre il terzo e quarto classificati potranno scegliere tra europei o mondiali fra i posti disponibili.