I Diavoli a Vicenza. Obbligatorio vincere

Per la prima volta in questa stagione non spetta ai Diavoli del Valorugby il compito di aprire la giornata di campionato.

Il sesto round di Serie A Élite è suddiviso come sempre tra sabato e domenica e propone stavolta alla nostra squadra un match domenicale: i granata capitanati da Josh Renton giocano domani alle 14.30 alla Rugby Arena di Vicenza, contro i neopromossi Rangers.

Live su Dazn, arbitra il marchigiano Merli.

Sul campo vicentino, contro una debuttante assoluta nel massimo campionato, la squadra guidata da Randisi e Fonzi si troverà davanti a un incontro da vincere a ogni costo; per non perdere contatto con il gruppone di testa (nella prossima giornata i Diavoli sono attesi dal turno di riposo) e per non finire addirittura risucchiata nella lotta per la salvezza.

Mancheranno ancora, e per l’ultima volta, Majstorovic e Dell’Acqua; il trequarti centro gioca oggi alle 14.30 con la sua Croazia contro la Svezia (live su Rugby Europe, per chi volesse seguire Denis); il seconda linea gioca alle 16 con il suo Brasile contro il Canada (live su Rugby Pass, per chi volesse seguire Matteo).

A proposito di atleti internazionali, la Serie A Elite si è arricchita nelle ultime settimane di una pioggia di stelle in arrivo dalla Coppa del Mondo: dopo l’argentino Bazan Velez (Rovigo), giunto fino alla semifinale iridata con i suoi Pumas, ecco sbarcati in Italia il pilone uruguaiano Diego Arbelo (a Colorno), il pilone cileno Vittorio Lastra (a Rovigo) e il mediano d’apertura cileno Rodrigo Fernandez (a Padova). Nuovi protagonisti del torneo e nuovi grattacapi per i Diavoli...

Serie A Élite, sesta giornata: oggi ore 14.30 Lyons-Mogliano, 16 Rovigo-Fiamme Oro (Rai Sport). Domani, 14.30: Petrarca-Colorno, Rangers-Valorugby. Riposa Viadana.

Classifica: Hbs Colorno 19 punti, Fiamme Oro Roma 16, Viadana 15, Petrarca Padova 14, Lyons Piacenza 12, Valorugby 10; Rovigo 10; Mogliano Veneto 4, Rangers Vicenza 1.

Marco Ballabeni